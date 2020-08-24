В Твери женщина отдала «брокеру» 73 тысячи рублей

Тверичанка, игравшая на бирже, не смогла снять со счёта деньги. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Твери 46-летняя женщина хотела играть на бирже и получать прибыль. Она связалась с тем, кто представился брокером и обещал помочь заработать денег. В итоге, участвуя в валютных торгах, тверичанка вложила 73 тысячи рублей. А вот вывести прибыль не удалось.

В информации от МВД по Тверской области не уточняется, какая сумма была на счету у женщины, написавшей заявление в полицию, но получить вложенные финансы она не смогла. «Помощник с биржи» перестал брать трубку, его телефон оказался выключенным.

Сейчас полиция пытается выяснить – кто причастен к делу, и куда ушли финансы. Были ли это мошенники, или просто жительница областного центра не была знакома с правилами игры на бирже.

Стражи порядка просят быть крайне внимательными и не участвовать в финансовых операциях, если нет уверенности в своих знаниях и силах. Полицейские также рекомендуют не вестись на предложения огромных барышей, это может оказаться ловушкой.