Велосипедист погиб под колесами фуры в Тверской области

Велосипедист погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП случилось днем, 22 августа, в районе дома №14 по улице Советской в пгт. Куженкино, в Бологовском районе Тверской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, 30-летний водитель, управляя автомобилем "Вольво FH 16", двигаясь по указанному участку дороги в направлении пгт. Куженкино-2, сбил 52-летнего велосипедиста, пресекающего проезжую часть справа налево, по ходу движения большегруза.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.