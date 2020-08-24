Велосипедист погиб под колесами фуры в Тверской области

Велосипедист погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
ДТП случилось днем, 22 августа, в районе дома №14 по улице Советской в пгт. Куженкино, в Бологовском районе Тверской области.
По информации региональной Госавтоинспекции, 30-летний водитель, управляя автомобилем "Вольво FH 16", двигаясь по указанному участку дороги в направлении пгт. Куженкино-2, сбил 52-летнего велосипедиста, пресекающего проезжую часть справа налево, по ходу движения большегруза.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.