Игорь Руденя наградил Владимира Потанина за помощь Тверской области

Игорь Руденя поблагодарил Владимира Потанина за помощь в борьбе с коронавирусом. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя вручил почетный знак Тверской области «За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская» президенту компании «Норникель» Владимиру Потанину.

Как сообщает областное правительство, в период пандемии миллиардер приобрел и бесплатно передал Конаковской центральной районной больницы комплект медицинского оборудования. Компьютерный томограф будет введён в эксплуатацию в октябре 2020 года. Под КТ собираются установить отдельное модульное помещение.

- Это оборудование положит начало созданию в Конаковском районе центра оказания высокотехнологичной медицинской помощи, – отметил Игорь Руденя.

Владимир Потанин сказал, что его компанию с Тверской областью связывают давние отношения:

- На территории региона мы реализуем важную программу для компании «Норильский никель» по переселению. Усилиями правительства Тверской области созданы комфортные условия проживания для переселенцев.

В 2013 году было подписано соглашение о сотрудничестве «Норникеля» с правительством Тверской области и компанией-застройщиком «Завидово Девелопмент» по строительству домов для северян в Завидово. На сегодняшний день 1683 квартиры уже переданы сотрудникам компании.