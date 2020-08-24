Шесть человек заразились коронавирусом в Твери 24 августа

В регионе подтверждено 23 новых случая Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 24 августа 2020 в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции, из них шесть зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5236 человек.
4068 заболевших излечились от инфекции. 179 человек умерли.
989 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1704 (+6 за сутки)
Кимры 555
Конаковский район 415 (+2)
Ржев 362 (+3)
Калининский район 276
Лихославльский район 243
Торжок 212 (+1)
Вышневолоцкий округ 166 (+2)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.