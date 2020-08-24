Шесть человек заразились коронавирусом в Твери 24 августа

В регионе подтверждено 23 новых случая Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 24 августа 2020 в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции, из них шесть зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5236 человек.

4068 заболевших излечились от инфекции. 179 человек умерли.

989 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1704 (+6 за сутки)

Кимры 555

Конаковский район 415 (+2)

Ржев 362 (+3)

Калининский район 276

Лихославльский район 243

Торжок 212 (+1)

Вышневолоцкий округ 166 (+2)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.