Жительница Тверской области хранила дома полкило растительного наркотика

Подозреваемую в хранении наркотиков задержали полицейские Фото: архив "КП"

Сотрудники наркоконтроля МО МВД России "Нелидовский" установили, что 59-летняя жительница деревни Воронино хранит дома наркотические вещества.

Масса изъятого нарктического вещества в сухом виде составили 500 граммов.

В отношении фигурантки по части 2 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. За хранение наркотиков женщине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом.

Полицейские выясняют с какой целью женщина хранила наркотические средства.