В Зубцовском районе Тверской области перезахоронили останки 462 солдат и офицеров Фото: ПТО

23 августа в городе воинской доблести Зубцове отметили 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В памятных мероприятиях приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, поисковики, юнармейцы, школьники, жители Зубцовского района.

В этот день на воинском захоронении в деревне Веригино состоялась церемония перезахоронения останков 462 советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Останки ппогибших были обнаружены в рамках поисковых экспедиций 2019-2020 годов. Имена 25 красноармейцев установлены.

Имена 25 красноармейцев установлены Фото: ПТО

Останки ещё пяти воинов захоронят в других регионах, их передали родственникам.

Всего в братском захоронении в деревне Веригино покоится свыше 10 800 советских солдат и офицеров, погибших в ходе Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской боевых операций. Имена 1152 бойцов установлены.