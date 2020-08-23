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Карина Карелова стала "Мисс Оленино - 2020" в Тверской области

Финалисток наградил лично глава района Олег Дубов
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Глава района Олег Дубов с участницами конкурса "Мисс Оленино-2020", победительница конкурса - вторая слева Фото: vk.com/"Оленино - наш дом"

Глава района Олег Дубов с участницами конкурса "Мисс Оленино-2020", победительница конкурса - вторая слева Фото: vk.com/"Оленино - наш дом"

В Оленино 22 августа подвели итоги традиционного конкурса "Мисс Оленино". Мероприятия, приуроченное ко Дню района, из-за пандемии впервые проходило онлайн.

Участницы записывали ролики на видео и присылали на суд жюри. Не обошлось без традиционного приветствия, песен, танцев и креативных выступлений.

В финал "Мисс Оленино-2020" вышли пять девушек.

По решению жюри титул "Мисс Оленино 2020" был присужден 18-летней выпускнице Оленинской средней школы, студентке Тверского медицинского колледжа Карине Кареловой.

Церемония награждения состоялась в торжественной обстановке в местном ДК. Финалисток поздравил и лично наградил глава Оленинского района Олег Дубов.

"Мисс Оленино - 2020" Карина Карелова Фото: vk.com/"Оленино - наш дом"

"Мисс Оленино - 2020" Карина Карелова Фото: vk.com/"Оленино - наш дом"