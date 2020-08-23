В Твери проходят памятные мероприятия в честь 77-й годовщины Курской битвы

В Тверской области отмечают годовщину Курской битвы Фото: Ольга ТРОФИМОВА

23 августа отмечается День воинской славы России. Именно в этот день в 1943 году произошёл разгром советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской битве - одного из самых масштабных сражений Второй мировой войны.

Сегодня в Тверской области проживают 10 ветеранов - участников Курской битвы. Это Спартак Андреевич Сычёв, который является председателем Совета ветеранов Курской битвы, Фёдор Иванович Бирюков, Анатолий Андреевич Варфаломеев, Григорий Лазаревич Голинский, Евгений Петрович Дурасов, Екатерина Ивановна Дьяченко, Николай Васильевич Крылов, Тамара Ефимовна Кузнецова, Рахиль Рафаиловна Фертман, Николай Иванович Хлопчиков.

- Герои Курской битвы покрыли себя неувядаемой славой. Победа на Курской дуге ознаменовала завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне, - отметил в поздравлении губернатор Игорь Руденя.

В этот день в Твери организованы памятные мероприятия - викторины, уроки мужества, концерты, выставки книг и рисунков, презентации. Правда, все они проходят онлайн на виртуальных площадках учреждений культуры и дополнительного образования.

В 11:00 у обелиска победы юнармейцы заступили на "Вахту памяти".