В Тверской области браконьеры вывозили брёвна на тракторе

Ущерб составил 120 тысяч рублей Фото: УМВД России по Тверской области

В Фировском районе сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Вышневолоцкий" совместно с представителями лесничества обнаружили незаконную вырубку 26 деревьев породы береза и ольха. Ущерб лесному фонду составил более 120 тысяч рублей.

Подозреваемых установили и задержали. Ими оказались двое жителей Вышневолоцкого городского округа - 37 и 44 лет, оба ранее привлекались к уголовной ответственности. У злоумышленников изъяли трактор с телегой и брёвна сруба.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ. За незаконную рубку леса в крупном размере им грозит до четырех лет лишения свободы.