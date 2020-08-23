Четыре человека заразились коронавирусом в Твери 23 августа

Статистика по коронавирусу обновлятся каждые сутки Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 23 августа 2020 в Тверской области подтверждено 25 новых случая коронавирусной инфекции, из них четверо зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5213 человек.
4068 заболевших излечились от инфекции. 178 человек умерли.
967 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1698 (+4 за сутки)
Кимры 555
Конаковский район 413 (+2)
Ржев 359 (+4)
Калининский район 276 (+3)
Лихославльский район 243
Торжок 211
Вышневолоцкий округ 164
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО