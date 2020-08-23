Четыре человека заразились коронавирусом в Твери 23 августа

Статистика по коронавирусу обновлятся каждые сутки Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 23 августа 2020 в Тверской области подтверждено 25 новых случая коронавирусной инфекции, из них четверо зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5213 человек.

4068 заболевших излечились от инфекции. 178 человек умерли.

967 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1698 (+4 за сутки)

Кимры 555

Конаковский район 413 (+2)

Ржев 359 (+4)

Калининский район 276 (+3)

Лихославльский район 243

Торжок 211

Вышневолоцкий округ 164

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.