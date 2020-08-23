Секреты владения казачьей шашкой раскроют жителям Твери Фото: Тверское отдельское казачье общество (Афиша)

23 августа в Твери состоится мастер-класс по фланкировке казачьей шашкой. Его проведут казаки Тверского Отдельского казачьего общества.

С участниками отработают базовые движения клинка (восьмерки, работа оружия в плоскости тела), основные стойки и движения, расскажут о холодном оружии и вариантах работы с ним.

Возраст участников от 16 лет. Посмотреть могут все желающие.

Мастер-класс рассчитан на новичков и на тех, кто только начал работу оружием. По возможности участников просят взять с собой свою шашку или предмет похожий на неё (к примеру, палку) для отработки движений.

Мероприятие пройдет в Свободном переулке, д. 1Б. Начало в 12:00.