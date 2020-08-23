Родственник украл у жительницы Тверской области дорогие украшения

Женщина лишилась украшений стоимостью 90 000 рублей Фото: Анна КОЛГАНОВА

В дежурную часть Кувшиновского отделения полиции обратилась 39-летняя жительница Кувшиново. Женщина сообщила, что из ее квартиры украли ювелирные украшения стоимостью 90 000 рублей.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник в квартиру путем подбора ключа. Полицейские проверили всех, кто имел ключи от квартиры заявительницы, опросили соседей потерпевшей.

В ходе розыска выяснилось, что преступление мог совершить 34-летний родственник женщины. Мужчина был ранее судим и нигде не работал. Фигуранта задержали, он дал признательные показания и выдал похищенное.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.