Вокруг Ржевского мемориала растянули Георгиевскую ленту площадью 2100 квадратных метра Фото: vk.com/"Ржевская правда" (скрин видео)

В День Государственного флага, 22 августа, на территории Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области состоялась патриотическая акция - у подножия памятника участники сообщества "Боевое братство" и активисты движения "Волонтерская рота" развернули самую длинную в мире Георгиевскую ленту и алое полотнище Знамени Победы. Видео было опубликовано в группе "Ржевская правда" в соцсети.

300 человек растянули ленту площадью 2100 квадратных метров. Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Ржевскому мемориалу.

- Сегодня у подножия мемориала Советскому солдату мы разворачиваем самую большую Георгиевскую ленту в мире. Две недели до этого события волонтеры вели поисковую деятельность, и ребятами была проделана колоссальная работа. Под руководством опытных поисковиков волонтеры подняли 22 бойца Красной армии, один из них был найден вместе с медальоном, - рассказал руководитель Движения "Волонтерская Рота" Антон Демидов.

Отметим, что с 9 августа 300 активистов движения со всей России были участниками молодежного поискового форума "Территория действия: Вахта Памяти", проходящего на территории Ржевского района Тверской области.