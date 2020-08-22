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Экскурсионный автобус столкнулся с экскаватором в Тверской области

Пострадала 25-летняя девушка
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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По факту ДТП проводится проверка

По факту ДТП проводится проверка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла вечером, 21 августа, на автодороге Тверь-Бежецк-Весьегонск в Кесовогорском районе Тверской области.

Экскурсионный автобус "ПАЗ" столкнулся с экскаватором и вылетел с дороги. На момент ДТП в салоне находились 30 пассажиров, четверо их которых - дети.

В результате аварии пострадала 25-летняя девушка. С травмами ее доставили в ОКБ г. Твери.

Остальные пассажиры пересели в другой автобус и продолжили маршрут.

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

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