Пьяный водитель стал виновником массового ДТП в Тверской области

Три человека получили тяжелые травмы, одна из пострадавших вылетела через лобовое стекло Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла около 9:00 утра 22 августа в районе дома №7 по улице Володарского в Кимрах Тверской области.

Водитель с признаками опьянения, управляя автомобилем "Шевроле Круз", пытаясь уйти от преследования сотрудниками Госавтоинспекции, совершил столкновение с двумя автомобилями.

Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и боковой интервал до движущейся впереди "Киа Рио" и врезался в нее, затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Ладой Грантой".

В результате ДТП пострадала женщина-пассажир автомобиля "Шевроле Круз". Она вылетела через лобовое стекло, так как была не пристегнута ремнем безопасности.

Водитель "Шевроле Круз", а также водитель "Лада Гранта" с тяжелыми травмами госпитализированы.

Анализ подтвердил состояние опьянения у виновника аварии.

- В отношении нарушителя составлен ряд административных материалов, в том числе по факту выезда на полосу встречного движения и не использование ремней безопасности водителем и пассажиром, -сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области. - По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.