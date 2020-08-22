Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Тверской области Сергей Орлов отказался от борьбы за мандат

В Единый день голосования в Тверской области пройдут 23 избирательные кампании Фото: Олег ЗОЛОТО

Зарегистрированный кандидат самовыдвиженец Сергей Орлов отказался от дальнейшего участия в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11.

- О своем решении Сергей Орлов уведомил территориальную избирательную комиссию города Ржева, - сообщила председатель Избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова. - Кандидат воспользовался своим законным правом отказаться от участия в выборах.

Таким образом, в избирательном бюллетене останется пять кандидатов, выдвинутых различными политическими партиями: Андрей Белоцерковский (Единая Россия), Арарат Гулян (Яблоко), Алексей Жуков (ЛДПР), Татьяна Королькова (КПРФ), Сергей Матвеев (Справедливая Россия).

Напомним, дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11 состоятся 13 сентября 2020 года. Всего в единый день голосования на территории региона пройдут 23 избирательные кампании по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, замещению подлежат 260 депутатских мандатов.