Восемь человек заразились коронавирусом в Твери 22 августа

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом
Фото: Виктория ЖУКОВА
По данным регионального оперштаба, на 22 августа 2020 в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них восемь зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5188 человек.
4068 заболевших излечились от инфекции. 176 человек умерли.
944 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1694 (+8 за сутки)
Кимры 555 (+1)
Конаковский район 411 (+2)
Ржев 355 (+1)
Калининский район 273 (+1)
Лихославльский район 243
Торжок 211
Вышневолоцкий округ 164 (+1)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО