Восемь человек заразились коронавирусом в Твери 22 августа

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: Виктория ЖУКОВА

По данным регионального оперштаба, на 22 августа 2020 в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них восемь зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5188 человек.

4068 заболевших излечились от инфекции. 176 человек умерли.

944 пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1694 (+8 за сутки)

Кимры 555 (+1)

Конаковский район 411 (+2)

Ржев 355 (+1)

Калининский район 273 (+1)

Лихославльский район 243

Торжок 211

Вышневолоцкий округ 164 (+1)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.