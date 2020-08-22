Вертолетом санавиации в Тверь доставлена пациентка из Кесовой горы

Вертолет санавиации вылетал в Кесовогорский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

21 августа привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентке Кесовогорской ЦРБ.

В 22:15 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Кесовогорского района для транспортировки пациентки.

В 1:52 вертолёт КА-32 МЧС России совершил посадку в аэродроме Змеево, женщину передали медикам областной клинической больницы города Твери.