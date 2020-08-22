Необычную рептилию встретили в лесу жители Тверской области

Веретеницу часто путают с медянкой Фото: vk.com/"Вышний Волочёк - говорим и показываем"/Марина Алекс

Фотографию необычной змейки опубликовала в группе "Вышний Волочёк - говорим и показываем" местная жительница Марина Алекс.

- Подскажите, пожалуйста, что это за змея странная? Просто никогда такую не встречали, - пишет женщина в посте.

Мнения пользователей в комментариях разделились: одни предположили, что это может быть медянка, другие - что это веретеница или безногая ящерица.

Одна из участниц группы обратила внимание на необычность головы рептилии и места соединения её с туловищем.

- Отличайте по голове. Это видно не вооружённым глазом. Безногая ящерка похожа на большого дождевого червя. У неё и голова, и туловище почти одного размера, - написала Алина Березнякова.

С виду ящерка и правда напоминает змею. В длину она может достигать 40 см. Второе ее название, "медяница". Так рептилию называют из-за бронзового или медного окраса, который нередок у представителей этого вида. Иногда по этой же причине ее называют "медянкой", что и приводит к путанице.