День Государственного флага в Твери: прохожим дарят ленточки с триколором и проводят онлайн-квесты

По всей стране проходит онлайн-флешмоб #МойФлагМояИстория#ДеньФлага Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Праздничная программа организована онлайн. Но некоторые мероприятия можно посетить.

С 19 по 25 августа в холле третьего этажа Тверской областной универсальной научнойбиблиотеке им.А.М. Горького работает выставка "Однажды поднятый русский флаг спускаем быть не должен". В экспозиции представлены книги и журнальные публикации, раскрывающие богатейшую историю российской символики – герба, флага и гимна, в которых нашли отражение коренные переломы, происходившие в судьбе страны.

На центральных улицах Твери и возле торговых центров волонтеры будут дарить ленточки в цветах российского триколора.

По всей стране проходит онлайн-флешмоб #МойФлагМояИстория#ДеньФлага. Фото с триколором выкладывают в соцсети и наши земляки. Среди них - именитые спортсмены, юнармейцы, активисты. Присоединиться к акции может любой желающий.

- Этот праздник объединяет граждан нашей великой страны уважением к тысячелетней истории Отечества, гордостью за победы и достижения. Российский триколор является символом мощи государства, сплоченности, непревзойденного мужества и силы духа нашего народа, выдающихся достижений в науке, культуре и спорте. Желаю всем жителям Тверской области новых успехов, здоровья и достижений в труде на благо Российской Федерации! - поздравил с праздником жителей и гостей Верхневолжья губернатор Игорь Руденя.