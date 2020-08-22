В ходе Бельской поисковой экспедиции в Тверской области обнаружены останки 86 бойцов

Личности пяти военнослужащих удалось установить Фото: ВАдим Скоробогатько

В Тверской области подвели итоги Бельской поисковой экспедиции. Она была инициирована московскими поисковыми отрядами "Витязь" и "Единорог" в сотрудничестве с Бельским поисковым отрядом "Эхо войны".

- В ходе прошедшего сезона участниками были обнаружены останки 86 бойцов и командиров Красной армии. Личности пяти военнослужащих установлены на основании солдатских медальонов и других документов, - рассказал руководитель штаба экспедиции, командир поискового отряда "Витязь" Дмитрий Федосов.

Это красноармеец Василий Борисович Сесов, 1912 г.р., уроженец Новосибирской области (родственники найдены); красноармеец Иван Дмитриевич Сизых, 1914 г.р., уроженец Иркутской области (родственники найдены); красноармеец Федор Владимирович Кононов, 1908 г.р., уроженец Алтайского края (родственники найдены); младший лейтенант Григорий Павлович Верстов, 1906 г.р., уроженец Курской области, призывался из Москвы; красноармеец Петр Семенович Балашов, уроженец Москвы.

13 августа на Воинском мемориале Петропавловского кладбища в Белом поисковики и жители города проводили в последний путь 488 бойцов и командиров Красной армии, обнаруженных в ходе "Вахты Памяти".