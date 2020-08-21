Выездные бригады врачей посетят четыре района Тверской области

Выездные бригады посетят четыре района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе специалисты детской областной клинической больницы (ДОКБ) осмотрят детей в городах и районах Тверской области. По мнению губернатора Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

25 августа мобильная бригада врачей в составе травматолога-ортопеда, хирурга-уролога, невролога, оториноларинголога и офтальмолога с 9:00 до 14:00 проведет прием детей Торжокского района.

26 августа те же специалисты, кроме оториноларинголога, с 10:00 до 14:00 будут работать в ЦРБ Лесного района.

28 августа кардиолог, травматолог-ортопед, хирург-уролог, невролог и офтальмолог приедут в Селижаровскую ЦРБ.

29 августа в Конаковском районе пройдет диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Прием ведется по предварительной записи.