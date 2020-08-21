С начала лета в Твери 54 грунтовые дороги засыпали асфальтовым гранулятом. Фото: Администрация Твери/tver.ru

В Твери продолжается кампания по ремонту дорог – как магистральных, так и периферийных. С того момента, как начались работы 54 улицы выровняли и засыпали асфальтовым гранулятом. До конца сезона приведут в порядок ещё 15 грунтовых дорог.

Во время фрезерования старого покрытия на тех улицах, которые заасфальтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», получают асфальтобетонный гранулят. Это зернистое вещество возможно использовать для того, чтобы подсыпать и выравнивать грунтовые дороги.

Часть из них планируют уже основательно заасфальтировать в 2022 году. Пока МУП «ЖЭК» предприняло такие меры, чтобы поддержать их в порядке.

В частности, таким образом провели работы на 12 тыс. кв. м шоссе в деревне Большие Перемерки, на 10 тыс. кв. м улицы Волынская, на улицах Красные Горки, Исаевская Слобода, Бортниковская, на улицах Красной Слободы №№ 4 – 9, Республиканская, вдоль деревень Старая Константиновка и Борихино и многие другие. Ждут очереди полтора десятка направлений.

Грунтовые дороги укрепляют, используя грейдеры и асфальтовые катки. Их состояние может остаться удовлетворительным до двух лет.