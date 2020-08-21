Житель Тверской области выращивал наркотики для личного потребления

Жителя Тверской области задержали за культивирование наркотических растений Фото: архив "КП"

Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Кашинский» совместно с участковым уполномоченным полиции установлено, что на территории деревни Осиновец 46-летний житель города Калязина занимается незаконным оборотом и культивированием растительного наркотика.

При обыске в доме злоумышленника было обнаружено 106 кустов наркосодержащего растения. Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, пояснил, что выращивал наркосодержащие растения для личного потребления.

Также сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотическое вещество массой 28,5 граммов.

В отношении фигуранту возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.