Угон автомобиля раскрыли полицейские в Твери

Автоугонщика задержали в Твери Фото: архив "КП"

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился владелец автомобиля "ВАЗ". Мужчина сообщил, что транспортное средство было похищено с парковки, расположенной возле дома по Молодежному бульвару. По словам заявителя, сигнализацией транспортное средство оборудовано не было.

Ориентировку на пропавший автомобиль разослали правоохранительным службам.

В ходе розыска полицейские вышли на след подозреваемого - 22-летнего местного жителя. В полиции мужчина дал признательные показания. Автомобиль вернули владельцу.

Фигурант задержан. Его проверяют на причастность к совершению иных преступлений на территории областного центра. Возбуждено и расследуется уголовное дело.