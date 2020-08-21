МГУ может стать участником образовательного проекта в Ржеве

Андрей Белоцерковский провел переговоры с представителями МГУ. Фото: ПТО

Директор Центра стратегического и инновационного развития Тверского госуниверситета Андрей Белоцерковский по видеосвязи пообщался с представителями Московского государственного университета. Решался вопрос участия столичного вуза в создании Корпоративного центра дуального образования в городе Ржеве.

Обсуждались варианты сотрудничества, в частности, предоставление МГУ программ для обучения.

По мнению Андрея Белоцерковского, автора проекта по созданию Корпоративного центра дуального образования, возможность получить качественное высшее образование, не покидая ржевскую землю, становится все ближе для выпускников местных школ и работающей молодежи.

«Искренне рад, что МГУ может стать участником образовательного проекта для ржевитян. Есть много талантливых ребят, которые, к сожалению, вынуждены уезжать, чтобы получить высшее образование. Если дать им возможность учиться дистанционно, очень многие останутся, – считает Андрей Белоцерковский.

По его словам, Корпоративный центр дуального образования откроется в Ржеве в 2021 году. В дальнейшем планируется тиражировать эту практику на территории других территорий региона.