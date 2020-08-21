В Твери на время ремонта перекроют несколько улиц

Движение на улицах будут ограничивать поэтапно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери с 20 августа в связи с ремонтом дороги начали перекрывать для движения транспорта улицу Константина Заслонова. Дорожные работы ведутся на участке от бульвара Профсоюзов до улицы 1-я За линией Октябрьской железной дороги.

Перекрытия будут поэтапными. Движение на разных участках будут ограничивать ежедневно с 10:00 утра до 17:00 вечера до 1 сентября.

С 24 августа по той же схеме движение будут перекрывать на улицах в поселке Элеватор в Твери.

С 24 по 26 августа будет перекрыт 2-й проезд, частично улицы Центральная и Восточная, а с 24 августа до 5 сентября - 3-й переулок от Восточной до Центральной.

Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации Твери.

Автовладельцам советуют заранее планировать маршруты и пути объезда закрытых участков.