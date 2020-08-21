К всероссийскому флешмобу с флагом присоединились жители Тверской области

Для Богдана Пищальникова и Ольги Ивановой флаг России - это символ величия нашей страны. Фото: ПТО

По всей стране проходит онлайн-флешмоб #МойФлагМояИстория#ДеньФлага. Как нетрудно догадаться, он приурочен ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Он отмечается 22 августа. Фото с триколором выкладывают в соцсети и наши земляки. Среди них - бывшие именитые спортсмены, юнармейцы, активисты.

- Для меня нет ничего лучше, когда флаг моей страны поднимается и звучит гимн - это и есть настоящее счастье, - поделился в соцсети заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ, чемпион мира, Европы, России по гребле на байдарках и каноэ Игнат Ковалёв.

Для мастеров спорта России международного класса по легкой атлетике, чемпионов России Богдана Пищальникова и Ольги Ивановой флаг России - это символ величия нашей страны.

Также , к примеру, в любви к своей стране и флагу в соцсетях признались участницы мажорет - студии «Авангард» ДК «Затверецкий», а представители отряда им.Степана Горобца центра военно-патриотического воспитания администрации Калининского района.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что российский флаг олицетворяет историю, мощь и достоинство нашей Родины.

Игнат Ковалев. Фото: ПТО