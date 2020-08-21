Фургон и манипулятор столкнулись на Бурашевском путепроводе в Твери

Один из автомобилей отбросило на тротуар Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Роман Востриков

ДТП произошло на Бурашевском путепроводе в Твери днем 21 августа.

На мосту со стороны поселка имени Крупской столкнулись два автомобиля - "Газель" с фургоном и манипулятор. От удара манипулятор вынесло на тротуар. Фотографиями с места аварии поделились очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

По предварительной информации УГИБДД России по Тверской области, пострадавших нет.

Подробности аварии уточняются.