Женщина с ребенком пострадали в ДТП на улице Брагина в Твери

В ДТП на улице Брагина пострадали женщина и ребенок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла около дома №16 по улице Брагина в Твери 21 августа.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, при столкновении двух автомобилей: "Тойоты" под управлением 27-летней женщины и "Шкоды" под управлением 34-летней женщины, пострадали два человека - водитель и пассажирка "Шкоды" - полуторагодовалая девочка.

"Тойота Королла" при выезде со второстепеной дороги не предоставила преимущества "Шкоде".

Пострадавшие доставлены в больницу. Госавтоинспекторы напоминают, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.