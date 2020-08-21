В Твери ищут несовершеннолетнюю девушку, которая плохо говорит по-русски

Девушка пропала 20 августа Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери ищут несовершеннолетнюю Гулизаде Сары Яшар Кызы. 20 августа девушка покинула место своего проживания в областной столице, до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту ее безвестного исчезновения

Следователи осмотрели место последнего пребывания девушки, опросили ее мать, проверили жилищно-бытовые условия. Пропавшую ищут следователи, полиция,общественность.

Подросток одета в чёрные штаны, чёрную кофту с длинным рукавом, серую жилетку, плохо разговаривает на русском языке. Всех, кому известно о местонахождении девушки, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.