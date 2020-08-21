Оставленную без присмотра барсетку украли у жителя Тверской области

Фигуранта задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением о краже обратился 44-летний житель Конакова. Мужчина сообщил, что оставил барсетку с документами и банковскими картами без присмотра в автомобиле, а ее украли. Ущерб составил 20 000 рублей.

Полицейские опросили возможных свидетелей, наметили пути отхода злоумышленника. По горячим следам задержали неработающего 29-летнего местного жителя. Фигуранта доставили в полицию, где он пояснил, что забрал вещь через незакрытую дверь автомобиля.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.