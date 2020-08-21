Спортсмена-контрабандиста осудили в Тверской области

Бывший спортсмен осужден за контрабанду стероидов Фото: архив "КП"

Бывшего спортсмена-любителя, жителя Калининского района Тверской области осудили за контрабанду сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Установлено, что мужчина через Интернет заказал у неустановленного следствием лица таблетки, относящиеся к группе стероидов и сильнодействующих веществ, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации.

Приговором Калининского районного суда с учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.