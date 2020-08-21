Логистический комплекс за 1,2 млрд рублей строят под Тверью

Завершить строительство должны в 2021 году. Фото: ПТО
Логистический комплекс строится возле деревни Лебедево Калининского района. Общий объём инвестиций в проект - более 1,2 млрд рублей.
Площадь комплекса составит 25 тыс. кв. метров.
Это проект компании "Альфа" и ОА "Лада-Имидж". В комплексе будут обустроены склады для хранения автозапчастей в основном для автомобилей марки «LADA», но также и других машин. Стройку запланировано завершить в 2021 году.
Комплекс станет опорным для развития логистики запасных частей в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также для смежных кластеров на Урале и в Поволжье.
- Для нас создание логистического комплекса - это возможность получения новых рабочих мест во внебюджетной сфере и развития экономики, - считает губернатор Игорь Руденя.
В итоге будет создано почти 170 рабочих мест.
На площадке залит фундамент, установлены 111 колонн, начат монтаж сэндвич-панелей. На 90% смонтированы внутренние сети. Ведутся строительно-монтажные работы по устройству водопровода и канализации.