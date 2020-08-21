Восемь человек заразились коронавирусом в Твери 21 августа

В Твери подтверждено восемь новых случаев Фото: администрация Твери

По данным регионального оперштаба, на 21 августа 2020 в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них восемь зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5154 человек.

4057 заболевших излечились от инфекции. 175 человек умерли.

932 пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1686 (+8 за сутки)

Кимры 554

Конаковский район 409 (+2)

Ржев 354

Калининский район 272 (+3)

Лихославльский район 243

Торжок 211 (+2)

Вышневолоцкий округ 163

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.