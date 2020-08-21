Восемь человек заразились коронавирусом в Твери 21 августа

В Твери подтверждено восемь новых случаев Фото: администрация Твери
По данным регионального оперштаба, на 21 августа 2020 в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них восемь зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5154 человек.
4057 заболевших излечились от инфекции. 175 человек умерли.
932 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1686 (+8 за сутки)
Кимры 554
Конаковский район 409 (+2)
Ржев 354
Калининский район 272 (+3)
Лихославльский район 243
Торжок 211 (+2)
Вышневолоцкий округ 163
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО