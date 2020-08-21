В Тверской области на переходе сбили пожилую женщину

В Осташкове на пешеходном переходе сбили 84-летнюю женщину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Осташкове на улице Рудинская 84-летняя местная жительница переходила дорогу слева направо по пешеходному переходу без светофора. В этот момент на неё наехал 43-летний водитель за рулём автомобиля ГАЗ 3110 «Волга».

Женщину с травмами доставили в больницу. О её состоянии в информации от ГИБДД не сообщается.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что «зебра» – место, где водителям и пешеходам нужно быть максимально внимательными и осторожными. Водители должны быть готовы затормозить, а пешеходы должны пересекать проезжую часть, только убедившись, что автомобилист их заметил и пропускает.