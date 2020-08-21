В Твери проходит офлайн-часть форума «Молодёжь Верхневолжья 2020». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Дворце творчества детей и молодёжи в Твери собрались молодые люди от 14 до 25 лет из всех муниципалитетов региона. Среди них активисты общественных организаций, члены студенческих советов, депутаты местных органов власти, работники социально ориентированных НКО и другие.

С 17 по 21 августа слёт шёл на Интернет-платформе, теперь молодёжь собралась в тверском ДДМ. Старт дан в дискуссионном клубе «Диалог на равных», затем запланированы мастер-классы, уроки и лекции.

В числе прочего представителям подрастающего поколения расскажут о том, как сформировать личный бренд, как грамотно продвигать себя в соцсетях, на площадке «Атлас новых профессий» – о возможностях трудоустройства. Кроме того, особое внимание уделят занятиям по безопасности и профилактике травматизма.

Также в программе – фестиваль социальных проектов и акция ко Дню российского флага.