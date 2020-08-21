Любителей классики в Твери приглашают на музыкальный вечер в Ботанический сад

В программе - советские и зарубежные песни Фото: vk.com/"Ботанический сад.Тверь"

27 августа Ботанический сад Тверского госуниверситета и Тверская Академическая Областная Филармония приглашают на четвертый концерт из цикла "Музыка сада".

В программе "Луч солнца золотого" - классика советской и зарубежной песни В. Соловьёва-Седого, А. Пахмутовой, И. Дунаевского, М. Блантера, С. Адамо, Дж. Дассена и др. в исполнении инструментального квинтета "No Indifference" (руководитель – Максим Сальников), заслуженных артистов России Татьяны Скворцовой (сопрано), Виктора Сухова (тенор, гитара), лауреатов международных конкурсов Ильи Шкадина и Ксении Поздневой.

Ведущий – Юрий Наумцев.

Количество мест ограничено. Билеты продаются в кассе филармонии. Бронь по тел.: 34-64-34, 35-69-14.

Входной билет в Ботанический сад (пер. Шевченко, 16) обязателен, приобретается отдельно.

Начало в 18:30. Не забудьте маску!