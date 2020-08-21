Житель Тверской области осужден за хранение пороха

Мужчина хранил порох для изготовления патронов Фото: архив "КП"

Перед судом предстал житель Спировского района, незаконно хранивший у себя дома взрывчатые вещества.

Лишенный разрешения на хранение и ношение оружия, мужчина прятал в домашнем сейфе более 150 г бездымного охотничьего пороха для изготовления патронов.

- Согласно заключению эксперта, представленные на исследование вещества, являются пригодными для использования, промышленно изготовленными, пироксилиновыми бездымными охотничьими порохами типа "Сокол", - сообщает пресс-служба суда.

Вышневолоцкий межрайонный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год условно со штрафом в размере 5 000 рублей.