Пьяный водитель получил 10 суток административного ареста в Тверской области

За неповиновение сотрудникам ДПС мужчина получил 10 суток ареста Фото: архив "КП"

Инцидент произошел днем, 16 августа, на улице Энергетиков в Конакове Тверской области. Сотрудники ДПС остановили машину "Сузуки" под управлением водителя в состоянии опьянения.

На просьбу инспектора пройти в служебный автомобиль водитель закрыл свою автомашину и стал удаляться от патрульных.

Мужчину попытались остановить, но он демонстрировано размахивал руками, хватался за форменную одежду сотрудников полиции, вырвался и стал убегать. Беглеца поймали и доставили в ОМВД России по Конаковскому району для составления материалов административного правонарушения.

Выяснилось, что гражданин уже неоднократно привлекался к ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения.

Постановлением Конаковского городского суда Тверской области фигурант признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено 10 суток административного ареста.