Во всех учреждениях УФСИН по Тверской области разрешили длительные свидания с осужденными

Длительные свидания разрешили во всех исправительных учреждениях Тверской области Фото: Мария ЛЕНЦ

С 20 августа в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России длительные свидания с осужденными разрешены во всех учреждениях УФСИН России по Тверской области.

Встречи осужденных с родственниками будут проводиться при строгом соблюдении всех санитарно-противоэпидемических мер.

На длительные свидания родственников будут допускать только при наличии отрицательного результата анализа на COVID-19 (мазка из зева и носа), сделанного не ранее чем за три дня до начала свидания, и при наличии масок и перчаток. Также будет организован входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела.

Посетители с признаками ОРВИ на свидание допущены не будут.

- Ежедневно в комнатах для свиданий будет проводиться дезинфекция. Места общего пользования будут обрабатывать каждые два часа. После завершения длительного свидания будет проводиться генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.