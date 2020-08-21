В Тверской области проживает 1376 миллионеров

Бюджет региона пополнился на 292,4 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

По итогам семи месяцев декларационной кампании 2020 года жителями Тверской области в налоговые инспекции представлено более 65 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц. Сумма, поступившая в бюджет составила более 292,4 млн рублей, что почти на 60% больше показателя прошлого года.

Общее число декларантов-"миллионеров" с суммой заявленных доходов свыше 1 млн. рублей составило 1376 человек. Из них: доходы от 1 до 10 млн. руб. заявил 1 281 налогоплательщик, свыше 10 млн. руб. - 95 налогоплательщиков.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии декларационная кампания была продлена на три месяца - до 30 июля 2020 года включительно. При этом, срок уплаты налога на доходы физических лиц остался прежним – 15 июля.