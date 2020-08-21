Маршрутные таблички появились в автобусах Твери

В автобусах устанавливают таблички в остановками Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В автобусах Твери начали устанавливать таблички-указатели с названием остановок по маршруту для улучшения информирования пассажиров о пути следования общественного транспорта.

Боковые маршруты уже размещены по 62 маршрутам: №1, №6, №7, №9, №12, №15, №20, №21, №24, №30, №31, №33, №35, №36, №41, №42, №43, №44, №45, №51, №55, №56, №101, №102, №103, №104, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №118, №119, №120, №121, №122, №125, № 127/130, №128, №129, №132, №133, №135, №136, №137, №138, №139, №141, №143, №154, № 177, №205, №211, №222, №228.

Указатели устанавливают и на маршрутах №2, №15, №51, №205, №223, №228.

Следить за маршрутом автобуса во время движения пассажиры могут также по мониторам, которые размещены внутри транспортных средств.