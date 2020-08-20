Тверской туристский форум пройдет на трех площадках

Туроператоры, к примеру, отправятся в Торжок. Фото: Александр ЖМУЛИН

24 сентября в Верхневолжье состоится IV Тверской туристский форум. Как сообщает областное правительство, этот форум будет отличаться от предыдущих.

Организаторы сделают акцент на неформальное общение и обмен мнениями. При этом форум будет проводиться сразу на трех площадках.

Для экскурсоводов запланирована поездка по направлению «Тверская Карелия» и знакомство с Карельским подворьем в селе Толмачи и клубом-музеем в деревне Бронино.

Туроператоры отправятся на экскурсию в Торжок и посетят Всероссийский историко-этнографический музей.

Для отельеров и рестораторов подготовят интерактивную программу в одном из тверских отелей.

Губернатор Игорь Руденя делает ставку на развитие туризма в регионе. У нас принята профильная госпрограмма. В ней определены задачи: рост турпотока, повышение качества туруслуг, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья и туристской инфраструктуры.