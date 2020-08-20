На аэродроме Мигалово в Твери прошли командирские полёты

рукводящий состав отрабатывал сложные элементы на самолетах Ил-76мд и Ан-22 "Антей" Фото: Аэродром "Мигалово"

Командирские полеты прошли на аэродроме Мигалово под Тверью. Видео опубликовало Минобороны России.

На самолетах соединения военно-транспортной авиации Ил-76мд и Ан-22 "Антей" руководящий состав соединения отрабатывал сложные элементы летной подготовки для последующего обучения молодых специалистов, в том числе, выпускников вузов 2020 года.

Офицеры выполнили взлет и посадку на грунт, прошли испытание с отказом двигателя, осуществили посадку с выключенным двигателем и по приборам.