На аэродроме Мигалово в Твери прошли командирские полёты

рукводящий состав отрабатывал сложные элементы на самолетах Ил-76мд и Ан-22 "Антей" Фото: Аэродром "Мигалово"
Командирские полеты прошли на аэродроме Мигалово под Тверью. Видео опубликовало Минобороны России.
На самолетах соединения военно-транспортной авиации Ил-76мд и Ан-22 "Антей" руководящий состав соединения отрабатывал сложные элементы летной подготовки для последующего обучения молодых специалистов, в том числе, выпускников вузов 2020 года.
Офицеры выполнили взлет и посадку на грунт, прошли испытание с отказом двигателя, осуществили посадку с выключенным двигателем и по приборам.