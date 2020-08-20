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В День Государственного флага прохожим в Твери будут дарить ленточки с триколором

Остальные мероприятия пройдут онлайн 22 августа
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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В Твери отметят День Государственного флага

В Твери отметят День Государственного флага

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

22 августа в Твери состоятся праздничные мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага Российской Федерации.

В этом году праздничная программа, посвящённая Дню Государственного флага, пройдёт в онлайн формате на страницах в социальных сетях учреждений культуры.

Также в соцсети состоится акция "Цвета родной страны". На площадке "Молодежь Твери" будет организован квест по истории государственных флагов нашей страны. Для участия необходима регистрация.

На центральных улицах Твери и возле торговых центров волонтеры будут дарить ленточки в цветах российского триколора.