В Твери открылась художественная выставка "Три поколения"

В галерее на Пушкинской открылась выставка "Три поколения" Фото: Алина ПЕТРОВА

В Галерее пейзажа имени Ефрема Зверькова открылась атмосферная выставка - классический пейзаж и классический рисунок. Ефрем Зверьков и Людмила Юга.

Авторы разные, разных поколений, но в особнячке на Пушкинской , 6 их творчество, объединённое совместной выставкой, смотрится очень органично. Плюс свои работы представили учащиеся изостудий Твери. Оттого название выставки "Три поколения".

На открытии подавали чай с баранками под музыку ретро. Приходите, вход свободный.

Выставка работает до 21 сентября.

Адрес галереи: Тверь, ул. Пушкинская, 6.

Выставка объединила авторов разных поколений

В экспозиции - классический пейзаж и классический рисунок Фото: Алина ПЕТРОВА

На открытии подавали чай с баранками под музыку ретро Фото: Алина ПЕТРОВА

Кстати, в честь 100-летия пейзажиста Ефрема Зверькова в Твери планируют установить памятник. Бронзовую фигуру в рост на гранитном постаменте разместят в сквере в Студенческом переулке, между двумя корпусами университета. Эскиз проекта уже утвержден.