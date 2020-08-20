В Твери открылась художественная выставка "Три поколения"

В галерее на Пушкинской открылась выставка "Три поколения"
Фото: Алина ПЕТРОВА
В Галерее пейзажа имени Ефрема Зверькова открылась атмосферная выставка - классический пейзаж и классический рисунок. Ефрем Зверьков и Людмила Юга.
Авторы разные, разных поколений, но в особнячке на Пушкинской , 6 их творчество, объединённое совместной выставкой, смотрится очень органично. Плюс свои работы представили учащиеся изостудий Твери. Оттого название выставки "Три поколения".
На открытии подавали чай с баранками под музыку ретро. Приходите, вход свободный.
Выставка работает до 21 сентября.
Адрес галереи: Тверь, ул. Пушкинская, 6.
Выставка объединила авторов разных поколений
В экспозиции - классический пейзаж и классический рисунок
Фото: Алина ПЕТРОВА
На открытии подавали чай с баранками под музыку ретро
Фото: Алина ПЕТРОВА
Кстати, в честь 100-летия пейзажиста Ефрема Зверькова в Твери планируют установить памятник. Бронзовую фигуру в рост на гранитном постаменте разместят в сквере в Студенческом переулке, между двумя корпусами университета. Эскиз проекта уже утвержден.