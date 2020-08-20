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В Твери открылась художественная выставка "Три поколения"

В экспозиции - классический пейзаж и классический рисунок
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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В галерее на Пушкинской открылась выставка "Три поколения"

В галерее на Пушкинской открылась выставка "Три поколения"

Фото: Алина ПЕТРОВА

В Галерее пейзажа имени Ефрема Зверькова открылась атмосферная выставка - классический пейзаж и классический рисунок. Ефрем Зверьков и Людмила Юга.

Авторы разные, разных поколений, но в особнячке на Пушкинской , 6 их творчество, объединённое совместной выставкой, смотрится очень органично. Плюс свои работы представили учащиеся изостудий Твери. Оттого название выставки "Три поколения".

На открытии подавали чай с баранками под музыку ретро. Приходите, вход свободный.

Выставка работает до 21 сентября.

Адрес галереи: Тверь, ул. Пушкинская, 6.

Выставка объединила авторов разных поколений

Выставка объединила авторов разных поколений

В экспозиции - классический пейзаж и классический рисунок

В экспозиции - классический пейзаж и классический рисунок

Фото: Алина ПЕТРОВА

На открытии подавали чай с баранками под музыку ретро

На открытии подавали чай с баранками под музыку ретро

Фото: Алина ПЕТРОВА

Кстати, в честь 100-летия пейзажиста Ефрема Зверькова в Твери планируют установить памятник. Бронзовую фигуру в рост на гранитном постаменте разместят в сквере в Студенческом переулке, между двумя корпусами университета. Эскиз проекта уже утвержден.

Культура