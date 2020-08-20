Разработан пошаговый план создания центра дуального образования в Ржеве

В Ржеве в следующем году планируют создать Корпоративный Центр дуального образования. Фото: Александр ЖМУЛИН

Напомним, что Ржев собираются сделать пилотной площадкой для реализации проекта дуального образования в Тверской области. Если конкретнее, в городе в следующем году планируют создать Корпоративный Центр дуального образования под эгидой Тверского госуниверситета.

Директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ профессор Андрей Белоцерковский уже разработал дорожную карту, то есть пошаговый поэтапный план открытия этого центра.

Планируется, что ведущие федеральные вузы предоставят для него учебные программы, а ТвГУ адаптирует их под дистанционный формат.

Сейчас идут переговоры с МГУ и другими крупными университетами.

Центр позволит получать высшее образование по разным профилям без отрыва от работы.

На встрече с сотрудниками Ржевского комбината строительных конструкций Андрей Белоцерковский отметил, что центр станет оптимальной заменой закрытым в Ржеве филиалам тверских вузов.

- Он даст возможность молодёжи, да и не только для ей, получать качественное высшее образование дистанционно. Ржев станет первой площадкой в Тверской области и в целом в России, где будет внедрена такая схема обучения, - заявил он.