В Твери завершается ремонт трех театров и филармонии

В Твери продолжается ремонт учреждений культуры Фото: ПТО

В Тверском академическом театре драмы, Театре юного зрителя, Театре кукол, а также в Тверской академической областной филармонии продолжается ремонт. Учреждения готовятся к предстоящему культурному сезону.

В областном театре драмы меняют одежды сцены и занавеса, полы, оформление окон и дверных проемов в зрительный зал. ТЮЗ встретит сезон с обновленными фасадами, а в театре кукол заменят механику сцены.

В филармонии тоже обновили фасады, стены концертного зала, поменяли полы и установили новые зрительские кресла.

Готовится к ремонту и Кимрский театр драмы и комедии. В здании будут отремонтированы кровля, фасад, парапет, заменены оконные блоки и дверные проёмы.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, театры в Тверской области должны быть центрами культурной жизни, а для этого учреждения важно привести в соответствие с современными требованиями.