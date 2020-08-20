Завершается ремонт самого короткого пути от Твери до Кимр

Ремонт данного объекта велся в три этапа, начиная с 2019 года Фото: ПТО

В Тверской области завершаются ремонтные работы на объекте Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское. Дорога является самым коротким путем из Твери в Кимры. Ее ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По мнению губернатора Игоря Рудени, участие Тверской области в национальном проекте позволяет приводить в порядок автодороги, обеспечивающие доступность социальных учреждений, объектов экономики, туризма.

Ремонт данного объекта велся в три этапа, начиная с 2019 года. Сначала в порядок привели участок дороги протяженностью 30 км в Калининском районе. В 2020-м отремонтировали 20 км от села Рождествено в сторону Кимр. Еще 27 км подрядчик сдаст в 2021 году. В настоящее время продолжаются работы по укреплению обочин и нанесению дорожной разметки.

Всего в 2020 году по национальному проекту в Тверской области отремонтируют 153,6 км дорог.